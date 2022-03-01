Горит производственный шлам на 200 кв. м
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Крупный пожар произошел в поселке Тенгиз

В вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области произошел крупный пожар на открытой территории – загорелся производственный шлам, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

«1 марта в 16:40 часов в вахтовом поселке Тенгиз Жылыойского района Атырауской области на открытой территории предприятия происходит горение производственного шлама. По информации ПАСС ТШО горение производственного шлама происходит на предварительной площади 200 кв.м. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает пожарная техника и сотрудники пожарно-аварийной службы ТШО и ТОО «COCR». С Кульсары были направлены 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области (расстояние от Кульсары – 90 км).

Между тем в ТШО заявили, что пожар произошел «в производственном цехе подрядной компании Nasar Solution, расположенном за пределами производственной площадки Тенгиз».

«Пожарно-аварийная служба ТШО незамедлительно выехала на место происшествия. Пятнадцать работников подрядной компании были безопасно эвакуированы, пострадавших нет. Об инциденте были проинформированы соответствующие государственные органы. Дальнейшие вопросы по данному происшествию следует направлять Nasar Solutions или соответствующим государственным органам», - отмечают в компании.

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