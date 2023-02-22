КТК остановил прием нефти с месторождения Тенгиз

«Каспийский трубопроводный консорциум» приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз, и в целом прокачка нефти в резервуарный парк морского терминала КТК остановлена, сообщили в среду в пресс-службе консорциума.

«По состоянию на 22 февраля, в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения Тенгиз на НПС “Тенгиз” (Республика Казахстан) остановлен. Прокачка нефти в резервуарный парк Морского терминала КТК остановлена», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в пресс-службе КТК, прием нефти на НПС «Атырау» (Казахстан) и на НПС «Комсомольская» (Россия) осуществляется в пониженных режимах.

Накануне стало известно, что 19 февраля была остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями (сильный штормовой ветер, высокая волна).

«До настоящего времени штормовые ограничения от капитана порта Новороссийск не сняты, прогноз неблагоприятный», - сообщали в пресс-службе.

Также заявлялось, что резервуарный парк КТК на морском терминале практически заполнен, а это около 1 млн тонн нефти.