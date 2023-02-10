О сроках завершения ремонта не сообщается
Незапланированный ремонт на Тенгизе привел к снижению добычи нефти – Минэнерго
фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Власть

Из-за незапланированного ремонта установки на одной из шести технологических линий на Тенгизе на месторождении снизили объемы добычи нефти, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства энергетики.

«Основное снижение добычи произошло на месторождении Тенгиз. Снижение связано с незапланированным ремонтом установки на одной из шести технологических линий», - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что производственная деятельность будет возобновлена после завершения работ по техническому обслуживанию. Однако о сроках завершения ремонта не сообщается.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что стабильная работа месторождения с начала года позволила обеспечить план добычи к этому моменту на 102%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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