МИД вызвал британского посла в связи с предложением ввести санкции в отношении Казахстана

Казахстанское министерство иностранных дел пригласило посла Великобритании в нашей стране, чтобы получить разъяснение по предложению британского парламента ввести санкции против Казахстана. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.

«Это было заявление одного депутата, она сделала заявление в парламенте. У нас сегодня посол Великобритании в Казахстане приглашена в министерство иностранных дел, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Мы ожидаем от нее комментарий», - сказал Нурышев.

Он отметил, что министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди выступает на разных площадках и предоставляет полную информацию о позиции Казахстана в отношении ситуации в Украине.

Накануне член британского парламента Маргарет Ходж заявила, что нужно ввести ограничения не только в отношении России, но и в отношении Казахстана и Азербайджана, которые, по ее мнению, «поддерживают» Владимира Путина. По ее словам, январские события в Казахстане демонстрируют «истинную цену клептократии», и «наложение санкций на коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочные практики и не приведет к кардинальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательство бороться с грязными деньгами и коррупцией», заявила Ходж.