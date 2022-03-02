В посольстве Казахстана в Украине остаются 8 сотрудников
Еще 80 казахстанцев покинут территорию Украины в среду – МИД
ФОТО МИД РК

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве иностранных дел Казахстана ожидают, что еще 80 наших граждан покинут территорию Украины в среду. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.

«Несмотря на то, что там (в Украине – V) идут военные действия, стрельба, бомбежки, они (сотрудники посольства – V) занимаются эвакуацией наших граждан. У нас через границу с территории Украины за эти дни уже более 450 человек (перешли – V). Ожидается, что в Киеве собирается группа, во Львове собирается, еще порядка 80 человек сегодня перейдут границу», - сообщил Нурышев.

По его информации, на данный момент в посольстве Казахстана в Украине остаются восемь сотрудников, включая посла – Дархана Калетаева.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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