Еще 80 казахстанцев покинут территорию Украины в среду – МИД

В министерстве иностранных дел Казахстана ожидают, что еще 80 наших граждан покинут территорию Украины в среду. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.

«Несмотря на то, что там (в Украине – V) идут военные действия, стрельба, бомбежки, они (сотрудники посольства – V) занимаются эвакуацией наших граждан. У нас через границу с территории Украины за эти дни уже более 450 человек (перешли – V). Ожидается, что в Киеве собирается группа, во Львове собирается, еще порядка 80 человек сегодня перейдут границу», - сообщил Нурышев.

По его информации, на данный момент в посольстве Казахстана в Украине остаются восемь сотрудников, включая посла – Дархана Калетаева.