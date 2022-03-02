О серьезном дефиците спортивных объектов в стране заявил Абаев

В Казахстане не хватает спортивной инфраструктуры, и наибольший дефицит наблюдается в Туркестанской, Алматинской областях, а также в столице и Шымкенте. Более того, ранее построенные объекты уже требуют капительного ремонта, заявил в среду в ходе расширенной коллегии министерства культуры и спорта глава ведомства Даурен Абаев.

«Первая и, пожалуй, самая важная проблема – недостаточность спортивной инфраструктуры. Основной рост инфраструктуры происходит за счет так называемых плоскостных сооружений. Количество же крытых спортсооружений по республике остается недостаточным. Проведенный анализ показывает, что, согласно стандартам, общая потребность в спортзалах в стране составляет свыше 1,5 млн квадратных метров, фактическое наличие – около 1 мл квадратных метров», - сказал Абаев.

Таким образом, дефицит составляет более 500 тыс. квадратных метров, и наибольшая нехватка отмечается в Туркестанской, Алматинской областях, а также в столице и Шымкенте. Наиболее благоприятная ситуация, по словам министра, наблюдается в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях, но «даже в этих регионах речь идет о дефиците».

«Приведенные выше цифры основаны на статистике, которую нам предоставляют местные исполнительные органы. Боюсь, в случае проведения масштабной ревизии, ситуация предстанет более удручающей. Некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждений, с голыми воротами, на окраине поселка. Их тоже считают», - отметил Абаев.

В неудовлетворительном техническом состоянии, добавил глава Минкультуры и спорта, находятся и здания республиканских организаций. Например, велотрек, расположенный на левобережье столицы и построенный в 2009-2011 годах, «уже требует достаточно серьезного ремонта». В нем невозможно провести ни одно крупное мероприятия из-за того, что течет крыша. Или спорткомплекс «Алатау», который находится в полуаварийном состоянии из-за появившейся трещины.

«Надо тоже разбираться, какие-то финансовые средства, естественно, придется перенаправить туда», - подчеркнул министр.

Абаев сообщил, что Минкультуры и спорта совместно с акиматами разработало проект плана графика развития спортивной инфраструктуры. В рамках документа планируется построить 114 новых объектов, реконструировать и модернизировать 21 объект, дооснастить инвентарем 6 крупных объектов. Кроме того, Абаев предлагает не строить дорогостоящие физкультурно-оздоровительные комплексы, а возводить дешевые спортивные модули.