В Казахстане создают Народную экологическую партию «Байтак»

Сегодня в столице на заседании организационного комитета принято решение зарегистрировать в Казахстане Народную экологическую партии «Байтақ». Документы будут поданы в Минюст в ближайшее время.

В заседании оргкомитет приняли участие видные общественные, политические деятели Ирак Елекеев, Дос Нур-Ахмет, Азаматхан Амиртаев, Виктор Сейпульник, лидеры экологических НПО, волонтерского движения, республиканского движения наблюдателей, руководители и молодые лидеры региональных филиалов РОО Экологического Альянса «Байтақ Болашақ». Накануне также сообщалось, что в оргкомитет входят поэт Олжас Сулейменов и космонавт Токтар Аубакиров.

«Обсудив повестку дня, все участники единогласно поддержали регистрацию Народной экологической партии “Байтақ” в органах юстиции и приняли манифест партии. В ближайшие дни членами инициативной группы организационного комитета будут поданы документы на регистрацию в уполномоченный орган», - говорится в сообщении.