Скончался 1 человек, еще 4 умерли от КВИ
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58 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото с сайта столичного акимата

На 1 марта в Казахстане зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, от коронавирусной инфекции скончались 4 человека.

Всего за время пандемии зарегистрировано 88 214 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 343, от коронавирусной инфекции скончались 13 620 человек.

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 945 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 16 148 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 143 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 52 пациента, на аппаратах ИВЛ – 43 пациента.

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