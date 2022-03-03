Высокий суд Англии отклонил иск ENRC к автору книги о клептократах

Высокий суд Англии отклонил иск ENRC о клевете против автора книги «Клептопия» Тома Берджеса и ее издателя, сообщила BBC. Судья Никлин прекратил дело, посчитав иск несостоятельным.
Издатель книги заявил, что это дело было попыткой использовать юридическую и финансовую мощь, чтобы заставить замолчать журналистов, пишущих на общественно значимые темы.
В книге Берджес, журналист Financial Times, описывает, как, по его словам, грязные деньги связаны с коррупцией и теперь «заливают мировую экономику, поощряя диктаторов [и] отравляя демократии».
В книге в том числе рассказывается о казахстанской Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), горнодобывающей компании с интересами по всему миру.
Юристы ENRC заявили в суде, что Берджес опорочил корпорацию, поскольку настоящий смысл части его книги, посвященной корпорации, заключался в том, что компания убила трех человек, чтобы защитить свои деловые интересы.
В постановлении о прекращении дела судья Никлин отметил, что он прочитал книгу, прежде чем рассматривать материалы дела, поэтому он мог составить мнение, как и любой другой обычный читатель.
Он сказал, что утверждение ENRC несостоятельно, поскольку каждый читатель знает, что убийства могут совершать только отдельные лица, а не корпорации.
Это решение суда означает, что дело не может быть передано для полного судебногоразбирательства по делу о клевете. Судья постановил, чтобы ENRC выплатила 50 тыс. фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек, а также отказал ей в разрешении на подачу апелляции.
Ранее большая группа правозащитных организаций осудила действия ENRC, которая подала целую серию исков о клевете не только к Тому Берджесу, но и к британскому антикоррупционному ведомству и общественным наблюдателям, расследующим несколько фактов злоупотреблений его руководства.