Высокий суд Англии отклонил иск ENRC к автору книги о клептократах

Высокий суд Англии отклонил иск ENRC о клевете против автора книги «Клептопия» Тома Берджеса и ее издателя, сообщила BBC. Судья Никлин прекратил дело, посчитав иск несостоятельным.

Издатель книги заявил, что это дело было попыткой использовать юридическую и финансовую мощь, чтобы заставить замолчать журналистов, пишущих на общественно значимые темы.

В книге Берджес, журналист Financial Times, описывает, как, по его словам, грязные деньги связаны с коррупцией и теперь «заливают мировую экономику, поощряя диктаторов [и] отравляя демократии».

В книге в том числе рассказывается о казахстанской Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), горнодобывающей компании с интересами по всему миру.

Юристы ENRC заявили в суде, что Берджес опорочил корпорацию, поскольку настоящий смысл части его книги, посвященной корпорации, заключался в том, что компания убила трех человек, чтобы защитить свои деловые интересы.

В постановлении о прекращении дела судья Никлин отметил, что он прочитал книгу, прежде чем рассматривать материалы дела, поэтому он мог составить мнение, как и любой другой обычный читатель.

Он сказал, что утверждение ENRC несостоятельно, поскольку каждый читатель знает, что убийства могут совершать только отдельные лица, а не корпорации.

Это решение суда означает, что дело не может быть передано для полного судебногоразбирательства по делу о клевете. Судья постановил, чтобы ENRC выплатила 50 тыс. фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек, а также отказал ей в разрешении на подачу апелляции.

Ранее большая группа правозащитных организаций осудила действия ENRC, которая подала целую серию исков о клевете не только к Тому Берджесу, но и к британскому антикоррупционному ведомству и общественным наблюдателям, расследующим несколько фактов злоупотреблений его руководства.