Новым главой совета директоров стал Шухрат Ибрагимов
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Машкевич и Шодиев покинули совет директоров ERG
Патох Шодиев и Александр Машкевич на церемонии подписания соглашения в Актобе, 2022 год, фото ERG

Совладельцы Eurasian Resource Group, одного из крупнейших промышленных холдингов Казахстана, Александр Машкевич и Патох Шодиев покинули совет директоров компании, сообщила она в среду.

Машкевича на посту председателя совета директоров сменит Шухрат Ибрагимов. Вместо Шодиева в совет директоров вошел его сын Сабир Шодиев.

Компания не стала пояснять, что стало причиной ухода из совета директоров ее основателей, отметив в сообщении только, что их вклад «трудно переоценить» и высоко оценив трансформацию группы, которая продолжается на протяжении десятилетия.

В группу ERG входит несколько крупных промышленных предприятий, в том числе «Казхром», «Алюминий Казахстана», Соколовско-сарбайское горно-обогатительное предприятие, «Шубарколь Комир» и другие. 40% группы контролируется правительством Казахстана, остальная доля – семьями трех со-основателей.

Машкевич и Шодиев основали группу вместе с Алиджаном Ибрагимовым, который умер от последствий коронавируса во время пандемии. Его долю в компании контролирует его семья, а в управляющие органы входит сын – Шухрат Ибрагимов.

Ни Машкевич, ни Шодиев не являются гражданами Казахстана и давно не живут в стране.

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