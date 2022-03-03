В ООН сообщили о гибели 227 мирных граждан в Украине с начала военных действий России

«Всего с 4:00 24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация начала военные действия против Украины, до полуночи 1 марта 2022 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 752 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 227 погибших (31 мужчина, 25 женщин, 6 мальчиков и 3 девочки, а также 6 детей и 156 взрослых, пол которых пока не удалось установить) и 525 раненых (42 мужчины, 33 женщины, 7 девочек и 2 мальчика, а также 19 детей и 422 взрослых, пол которых пока не удалось установить)», - говорится в отчете.

Указывается, что это больше, чем общее количество погибших и раненых гражданских лиц, зафиксированных УВКПЧ ООН в зоне конфликта на восточной Украине с 2018 по 2021 годы: 136 погибших и 577 раненых.

Здесь также привели статистику в региональном разрезе: 65 погибших и 258 раненых – в Донецкой и Луганской областях, 162 погибших и 267 раненых – в других регионах Украины (в Киеве, в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях).

«Причиной большей части этих случаев гибели или ранений среди гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиаударов», - указывается в отчете.

При этом в УВКПЧ ООН считают, что реальное количество погибших и раненых значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается. В этой связи УВКПЧ ООН отмечает информацию, опубликованную министерством здравоохранения Украины, согласно которой погибли 352 человека (338 взрослых и 14 детей) и 1 684 ранены (1 568 взрослых и 116 детей) по состоянию на 27 февраля, и подчеркивает, что «информация не содержала разбивки на потери среди военных и гражданских лиц».

1 марта министр здравоохранения Украины заявил, что с 24 февраля погибло 16 детей.

С 2014 года УВКПЧ ООН документирует потери среди гражданских лиц в Украине. Соответствующие сводки основываются на информации, которую мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получает в ходе интервьюирования жертв родственников, свидетелей, от ММПЧУ ООН на конфиденциальной основе, на основе официальных документов, документов из открытых источников, фото- и видеоматериалов, судебно-медицинских документов и справок, материалах уголовных дел, докладов международных и национальных НПО, публичных сообщений правоохранительных и военных органов, сообщений медицинских учреждений и местных властей и др. С 24 февраля 2022 года, в контексте военных действий Российской Федерации против Украины, ММПЧУ не имела доступа к местам происшествий, чтобы интервьюировать свидетелей.