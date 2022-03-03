МИОР примет план по борьбе с унижением чести и достоинства по языковому и этническому признакам

Министерство информации и общественного развития в этом году намерено принять комплекс мер, направленных на недопущение любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам. Об этом в четверг в ходе коллегии сообщил глава ведомства Аскар Умаров.

«В рамках плана действий правительства на 2022 год в сфере межэтники нам предстоит принять комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам, максимально вовлечь НПО и СМИ в профилактику межэтнической напряженности и конфликтности для укрепления основ межэтнического согласия и единства народа Казахстана», - сказал Умаров.

Кроме того, отметил он, на базе института прикладных этнополитических исследований планируется создать центр этномедиации для подготовки профессиональных переговорщиков и конфликтологов. Также будет утверждена обновленная концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года и начнется реализация ее плана действий.

Как напомнил министр, в 2021 году по актуальным темам межэтнических отношений в Казахстане разработаны 15 методических пособий и проведены 23 семинара-тренинга, охвачено более 3 тыс. человек из государственных и общественных структур. Организованы республиканские лектории в четырех регионах по продвижению казахстанской модели общенационального единства и согласия с охватом более 2 тыс. человек, проведен комплекс работ по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом.