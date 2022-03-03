Сын Нуркадилова потребовал заново расследовать смерть отца

Кайрат Нуркадилов, сын политика Заманбека Нуркадилова, потребовал от генпрокуратуры заново расследовать смерть отца, сообщил он агентству КазТАГ. Он уже обратился с соответствующим заявлением.

«Мой отец – Нуркадилов Заманбек Калабаевич был застрелен неизвестными 12 ноября 2005 года у себя в доме. Несмотря на очевидность убийства моего отца, уголовное дело сразу же завели по факту самоубийства. И это при тех бесспорных доказательствах, как количество выстрелов – два выстрела в сердце и один в голову, что совершенно исключает технически признаки самоубийства», - цитирует агентство заявление Кайрата Нуркадилова.

Он отметил, что с материалами дела ему не давали знакомиться, «заставляя подписывать без прочтения текстов».

«Виновные не установлены и не наказаны. Мотивы и обстоятельства гибели отца не выяснены. Политическая ситуация, зависимость от определенных обстоятельств, страх за свою жизнь и моих близких, препятствовали, многие годы к подобному обращению. Я как сын, как гражданин требую возобновления данного уголовного дела на предмет его объективного справедливого и законного расследования», - добавил Кайрат Нуркадилов.

Он убежден, что смерть Заманбека Нуркадилова была убийством – «политическим, заказным и циничным по своему исполнению».

«Сегодня наша Республика определяет новые демократичные пути своего развития, которые осуществимы лишь при условии, что в прошлом не должно оставаться черных пятен – тайных и секретных убийств», - заключил он.

В интернете также была запущена петиция с требованием к генпрокурору провести повторное расследование обстоятельств смерти Нуркадилова.

Заманбек Нуркадилов был акимом Алматы и Алматинской области, министром по чрезвычайным ситуациям. За год до смерти он выступил с резкой критикой тогдашего президента Нурсултана Назарбаева и перешел в оппозицию.