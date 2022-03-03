Токаев поручил подготовить пакет мер поддержки предприятий и отдельных групп населения

Правительство Казахстана проведет детальный анализ влияния санкций против России на экономику нашей страны и смоделирует различные сценарии развития ситуации. Кроме того, будет подготовлен пакет поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения. Такие поручения дал президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе заседания высшего совета по реформам.

«Мероприятие началось с обсуждения необходимого пакета мер для нивелирования негативного влияния геополитической ситуации на Казахстан. Созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния применяемых санкций в отношении России на отрасли экономики Казахстана. Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий. Президент призвал правительство работать в этом направлении оперативно и в тесном диалоге с бизнес-сообществом», - сообщает сайт Акорды.

Президент поручил подготовить пакет мер поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения. Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрены вопросы по укреплению доходной части государственного бюджета, совершенствованию инвестиционной политики и реформированию АО «Самрук-Казына». Для дополнительных поступлений в бюджет министр национальной экономики Алибек Куантыров предложил увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднем в три раза по всем видам твердых полезных ископаемых. По его подсчетам, это позволит нарастить поступления в бюджет на 300 млрд тенге.

«Министр предложил также внедрить меры, направленные на пресечение вывода капитала, и увеличить налогообложение прибыли иностранных компаний и цифрового майнинга. Кроме того, дополнительные поступления в госбюджет призваны обеспечить меры контроля за трансфертным ценообразованием, усиление таможенного и налогового контроля», - отмечается на сайте Акорды.

В свою очередь Токаев заявил, что правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.

Также высшим советом по реформам рассмотрен вопрос реформирования АО «Самрук-Казына». По информации, представленной председателем правления фонда Алмасадамом Саткалиевым, планируется обеспечить прозрачность процесса закупок, устранить барьеры для участников рынка переработки и маркетинга нефти, газа, угля, электроэнергии. Наряду с этим пересмотрена кадровая политика, оптимизирован управленческий персонал, такие компании, как АО «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО «KEGOC», АО «QazaqGaz», будут выведены на IPO. Благодаря этому «Самрук-Казына» сможет направить в Национальный фонд 500 млрд тенге. Также программа предполагает привлечение качественных инвестиций на сумму более $8 млрд, открытие 24 новых производств общей стоимостью 4 трлн тенге и создание 5 тыс. новых рабочих мест. По планам «Самрук-Казына», для каждой портфельной компании разработают предложения по повышению эффективности деятельности, оптимизируют маршруты поставок и примут антикоррупционные меры. В частности, планируется расторгнуть договоры с 44 посредниками, участвующими в процессе поставок электроэнергии предприятиям фонда, что только в 2022 году даст экономический эффект свыше 2 млрд тенге.