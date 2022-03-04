Им стал Мейрим Калауи
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Назначен аким Атырау
фото с сайта inform.kz

Распоряжением акима Атырауской области акимом города Атырау назначен Мейрим Калауи, передает «Казинформ».

Мейрим Калауи родился в 1985 году в Кызылкогинском районе Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет по специальности «Государственное и местное управление», Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Магистр экономических наук. В разные годы был директором ТОО «Туран», заместителем директора – главным редактором в Атырауском областном филиале РТРК «Казахстан», директором КГП «Атырау-Акпарат», руководителем управления по делам молодежи Атырауской области, заместителем руководителя аппарата акима области, заместителя акима города Атырау, был акимом Индерского района. 11 января 2022 года был назначен первым заместителем председателя Атырауского областного филиала партии «Нур Отан», ныне «Аманат».

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