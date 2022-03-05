Самолеты компании перестанут летать с 8 марта
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Казахстан
Фото ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Казахстан с 8 марта, сообщили в субботу в пресс-службе комитета гражданской авиации МИИР РК.

«По информации авиакомпании “Аэрофлот”, в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, авиакомпания приостанавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 00:00 часов 8 марта 2022 года по московскому времени», - говорится в сообщении.

В КГА отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета. Возврат за неиспользованную перевозку можно произвести в любое время до конца текущего года или переоформить ее без штрафов на другие даты до конца года с сохранением маршрута.

Кроме того, пассажирам рекомендовали следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным.

Ранее все международные рейсы отменила российская авиакомпания S7.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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