200 из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
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Около 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Фото Дулата Есназара

На 4 марта в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, от коронавирусной инфекции скончались 3 человека.

Всего зарегистрировано 88 304 случая пневмонии, летальных случаев – 5 344, от коронавирусной инфекции скончались 13 629.

На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 613 человек (13 501 КВИ+ и 1 112 КВИ-), из них в стационарах находится 1 541 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 13 072 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 113 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 35 пациентов.

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