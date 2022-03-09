Два депутата мажилиса сложили с себя полномочия

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял решение о досрочном прекращении полномочий двух действующих депутатов и избрал в комитет по социально-культурном развитию нового парламентария – Аманжола Алтая.

«Депутаты мажилиса Файзулла Каменов и Сергей Решетников направили заявления о досрочном прекращении полномочий. В этой связи, в соответствии со статьей Конституции 52, пунктах 3,8 статьи 24 Конституционного закона «О парламенте и статусе его депутатов», Центральная избирательная комиссия, в связи с подачей заявления депутатом, вносит представление о досрочном прекращении его полномочий», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов.

Мажилис принял решение о досрочном прекращении их полномочий.

Оба депутата - представители общественного объединения Uran, которое было создано в 2019 году бывшими высокопоставленными сотрудниками комитета нацбезопасности и перед парламентскими выборами поддержало Народную партию. Каменов и Решетников работали в службе «Арыстан» КНБ, первый ее в свое время возглавлял. Партия пока не прокомментировала причину сложения полномочий депутатов.

3 марта постановлением бюро политического совета свободный мандат депутата мажилиса парламента партии «Аманат» по партийному списку передан Аманжолу Алтаю. Как отмечал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, Аманжол Алтай известен не только как айтыскер, поэт-импровизатор, ученый и доктор филологических наук, «но и как принципиальный человек с активной гражданской позицией, всегда ставящий во главу угла интересы страны и народа».