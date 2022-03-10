Казахстан будет транспортировать грузы в Европу через Азербайджан

Накануне в Баку состоялась встреча казахстанской делегации во главе с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым с членами правительства и руководством крупных компаний Азербайджана, на которой обсуждался проект создания совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына».

«Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте», - отмечается в сообщении.

Казахстанская делегация обсудила с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента – первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом переориентацию экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту. В частности, стороны обозначили «значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам».

Также состоялась встреча с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым, на которой обсудили унификацию транспортных тарифов по коридору, синхронизацию таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.

«Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений», - отметили в пресс-службе фонда «Самрук-казына».

Географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – позволят обеспечить налаженную транспортную сеть. А «дополнительным импульсом для развития маршрута» стало завершение строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая сокращает время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.

По итогам встречи был подписан протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО «Самрук-Қазына» и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.