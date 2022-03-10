В Казахстан вернулись еще 155 человек, эвакуированных из Украины

Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана прибыл сегодня рано утром в столицу, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

«На борту – 155 пассажиров», - уточняется в сообщении.

Накануне министерство иностранных дел Казахстана сообщало, что казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде из Украины 731 гражданину РК. Из них 662 человека выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию. 9 марта из Атырау в Катовице (Польша) вылетел четвертый эвакуационный самолет. Ранее тремя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 432 казахстанца.

Между тем, по данным МИД, в Катовице находятся еще 165 казахстанцев. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове – 11 человек, а в Харькове остаются 7 наших соотечественников. По информации посольства РК в Украине, в Мариуполе остаются 18 казахстанцев, но из-з-а отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным. Еще двое казахстанцев находятся в городе Сумы.

«Ожидается, что указанные группы граждан будут эвакуированы через гуманитарные коридоры, открытие которых обсуждается российской и украинской сторонами», - уточняли в МИД.

Из-за ухудшения ситуации в Киеве казахстанские дипломаты временно передислоцированы во Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам РК в штатном режиме.

Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов 44 уже покинули территорию Украины, а остальным оказывается необходимая помощь.