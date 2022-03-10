Транзит нефти по российским трубопроводам не остановлен и не запрещен – Минэнерго

Казахстанская нефть транспортируется в штатном режиме, транзит по российским нефтепроводам не остановлен и не запрещен, сообщил в четверг в кулуарах правительства журналистам министр энергетики Болат Акчулаков. Вместе с тем он отметил, что Казахстан изучает альтернативные варианты.

«Сегодня каких-либо санкций в отношении казахстанской нефти так же, как, в принципе, и по российской тоже нет. Имеется ввиду для транспортировки по Российской Федерации. Есть вчерашние высказывания США в отношении отказа от покупки российской нефти, но в этом плане для Казахстана самое главное сегодня – работать в штатном режиме, как мы сегодня это делаем. Пока никаких запретов и санкций ни в отношении нефтепроводных сетей, которые проходят через Россию, ни в отношении казахстанской нефти нет», - сказал Акчулаков.

При этом он признал, что риски всегда есть. Как напомнил министр, в Казахстане была построена разветвленная система экспорта. Но пока нет санкций, Казахстан не смотрит на то, чтобы «этот объем сейчас перенаправить куда-то».

«Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме, через КТК, через Атырау – Самара», - подчеркнул Акчулаков.