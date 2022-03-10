Сенат освободил от должности судью Верховного суда из-за коррупции

В четверг в ходе пленарного заседания сенат освободил от должности судью Верховного суда Мейрама Жангуттинова, так как он осужден за коррупцию.

«Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению рекомендовать сенату парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан Жангуттинова Мейрама Курмашовича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда», - говорится в заключении комитета.

Напомним, В декабре 2021 года столичный суд №2 района Байконыр признал Жангуттинова виновным в покушении на мошенничество. Как установлено судом, Жангуттинов обманным путем, под видом взятки, пытался похитить у судьи Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Тургунбаевой $7 тыс. и был задержан при получении денег. Тургунбаева признала свою вину и показала, что передала Жангуттинову деньги в качестве взятки через посредника. Суд приговорил Жангуттинова к 5 годам лишения свободы, Тургунбаеву – также на 5 лет лишения свободы. Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.