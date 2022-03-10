КНБ сообщил о многочисленных фактах коррупционной деятельности Карима Масимова

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего главы КНБ Карима Масимова в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий в его деятельности «установлены многочисленные признаки коррупционных деяний».

«Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 млн долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана», - говорится в сообщении.

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. По данным КНБ, после задержания Масимова в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также «многочисленные предметы роскоши: элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое». Также изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса, наложены аресты на две элитные квартиры в столице, две квартиры и особняк в Алматы, на земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

«У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов США», - добавили в КНБ.

Одновременно с этим ведется работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан «еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках». По всем указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.