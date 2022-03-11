Запасов сахара в Казахстане хватит на три месяца, заявили в Минторговли

В министерстве торговли и интеграции заявили, что запасов сахара в Казахстане для удовлетворения спроса населения хватит на три месяца. При этом власти занимаются расширением географии поставщиков и обещают предпринимать меры для поддержания цены на стабильном уровне. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

«По информации регионов и союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трех месяцев», - говорится в сообщении.

В Минторговли подчеркнули, что для расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара.

«У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин», - подчеркнули в ведомстве.

Здесь также заверили, что для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будут предприниматься ряд мер, включая использование «оборотной схемы» торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.

В 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 млн тонн, что на 89% выше показателя 2020 года. Около 60% потребления сахара и патоки в РК (включая промышленное использование) составляет импортная продукция (сахар-сырец). В 2021 году в Казахстан из других стран было импортировано сахара и сахара-сырца 506,9 млн тонн. Из Российской Федерации было завезено 275,8 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Из Бразилии – 164,6 млн тонн, Беларуси – 35,5 млн тонн, Мексики – 30,4 млн тонн.