Генпрокуратура подтвердила гибель 20 граждан, попавших под обстрел во время январских событий

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что число жертв трагического января выросло до 230 человек, причем подтвердил гибель 20 граждан, попавших под обстрел во время январских событий.

«Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – их 139 человек. На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53-м погибшим обстоятельства смерти выясняются», - сказал Асылов, отвечая в парламенте на запрос о ходе расследования январских событий.

Он уточнил, что 53 погибших были обнаружены на территории города Алматы с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, 2 – ножевыми, 3 с другими травмами и ожогами. Еще 63 нападавших ликвидированы в других семи регионах силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ.

Вместе с тем генеральный прокурор впервые подтвердил гибель 20 граждан, попавших под обстрел во время январских событий.

«На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 – в Алматы, 8 – в Алматинской области и один в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах», - сказал Асылов.