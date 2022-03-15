Нацбанк пересматривает прогноз по инфляции в сторону увеличения

Из-за ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков Национальный банк пересматривает прогноз по инфляции в сторону увеличения. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.

«В условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах», - сказал Пирматов.

По его словам, за февраль текущего года годовая инфляция ускорилась с 8,5% до 8,7% на фоне удорожания всех ее компонентов. Наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10% из-за удорожания хлебобулочных изделий, круп, молочных продуктов и овощей. Непродовольственная инфляция выросла с 8,5% до 8,6%, платные услуги – с 6,8% до 7,1%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

«Глобальная инфляция из-за роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозпродукцию останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось, оказывая давление на внутренние цены. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать эффективная реализация правительством и акиматами комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, введенный мораторий на рост цен на регулируемые услуги ЖКХ, ГСМ и более сдержанная динамика потребительского спроса. Важно недопущение роста цен ГСМ после отмены моратория. Для этого необходимо создавать условия рыночному ценообразованию и сбалансированному развитию рынков с одновременной расшивкой “узких мест” путем устранения избыточного посредничества», - подчеркнул глава Нацбанка.

Также, считает он, важно минимизировать риски для инфляции со стороны растущих мировых цен на продовольствие и удобрения за счет принятия торговых мер, оперативного решения возникающих проблем логистики, эффективных товарных интервенций, внедрения рыночных механизмов сглаживания волатильности.

«В этом контексте важна эффективная реализация плана обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период, который стоит на повестке сегодняшнего заседания. Стабилизация продовольственной инфляции имеет ключевое значение для снижения инфляции. Национальный Банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят значительный вклад в инфляцию», - отметил Пирматов.

Он заверил, что для стабилизации цен Нацбанк со своей стороны будет принимать последующие решения по базовой ставке с учетом прогнозной и фактической инфляции, инфляционных ожиданий и развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков.