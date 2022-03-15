Проект плана продовольственной безопасности Казахстана до 2024 года одобрило правительство

Кабинет министров одобрил проект плана продовольственной безопасности Казахстана на 2022-2024 годы. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, власти намерены увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, снижать долю потребительских расходов на продовольственные товары и прогнозировать на них цены.

«Первый раздел (плана – V) направлен на реализацию мероприятий по увеличению объемов производства сельхозпродукции и включает 18 мероприятий, из них одно оперативное и 17 среднесрочных. В течение трех лет будет проведена диверсификация в растениеводстве путем увеличения площадей масличных культур с 3 млн гектар до 3,5 млн гектар, картофеля – с 200 тыс. гектар до 215 тыс. гектар, кормовых – с 3,6 млн гектар до 4,2 млн гектар. Также в течение трех лет будет увеличено поголовье крупного рогатого скота до 9 млн голов, мелкого рогатого скота – до 20,1 млн голов, лошадей – до 4 млн голов», - рассказал Карашукеев.

По подсчетам главы МСХ, реализация инвестиционных проектов по хранению картофеля, овощей и фруктов позволит увеличить мощности хранения в 2022 году на 98,3 тыс. тонн, 2023 году – 104,5 тыс. тонн, 2024 году – 19,6 тыс. тонн. Кроме этого, в данном разделе предусмотрены меры по импортозамещению продовольственных товаров, мониторингу фактического и прогнозного баланса производства и потребления продукции АПК.

Второй раздел направлен на реализацию пяти оперативных и одного среднесрочного мероприятия по снижению доли потребительских расходов населения на продтовары и стабилизации цен.

«Это такие мероприятия, как прогнозирование цен на продовольственные товары, снижение арендной платы торговыми рынками для реализаторов социально значимых продовольственных товаров, выработка мер по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения, проведение оценки эффективности деятельности стабилизационных фондов, увеличение занятости в сельской местности путем создания не менее 25 тыс. хозяйств через новые формы вовлечения в оборот сельхозземель, а также освоения новых орошаемых земель», - перечислил Карашукеев.

Третий раздел предусматривает реализацию четырех оперативных и трех среднесрочных мероприятий по обеспечению потребителей безопасной продукцией. В их числе – обеспечение контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции для увеличения доли исследуемой импортной продукции до 80%, модернизация существующих и создание новых отечественных предприятий по производству ветеринарных и биопрепаратов для увеличения доли отечественных ветеринарных и биопрепаратов до 80% в 2024 году и другие.