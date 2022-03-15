Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничений на объектах образования

Согласно документу, в регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах по темпам распространения коронавируса, отменяются требования к обязательному соблюдению социальной дистанции и ежедневной бесконтактной термометрии во всех организациях образования.

При этом за администрацией организаций образования остается право принимать решение об использовании мобильного приложения Ashyq, а также о соблюдении социальной дистанции и проведении термометрии.

При переходе региона в «красную» зону, возвращаются обязательное использование Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневной бесконтактной термометрии.

Постановление вступило в силу.

Между тем главный санврач страны подписала также постановление об использовании Ashyq. Напомним, что межведомственная комиссия отменила большинство карантинных ограничений для «зеленой» и «желтой» зон по темпам распространения коронавируса. Так, на объектах в этих зонах больше не нужно использовать приложение Ashyq, соблюдать социальную дистанцию и проводить проверку температуры. Отменено ношение масок на открытом воздухе. Однако согласно постановлению Есмагамбетовой, реализация проекта Ashyq остается на всех остальных объектах, включая торговые центры, объекты общепита, ЦОНы и т.д.

В настоящее время все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.