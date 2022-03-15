Гособвинение запросило для Навального 13 лет колонии

В колонии в Покрове во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, проходит суд по другому уголовному делу в отношении политика. По обвинению в мошенничестве и оскорблении суда прокуратура запросила для него 13 лет колонии и 2 года ограничения свободы, сообщает Русская служба ВВС .

«Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», - завила прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон.

Также прокурор попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей.

Алексея Навального обвиняют по четырем эпизодам особо крупного мошенничества и в неуважении к суду. Речь идет о пожертвовании на антикоррупционную деятельность Фонда борьбы с коррупцие (признан в России экстремистской организацией и запрещен), а также в проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы по уголовному делу «Ив Роше» восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше». Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год. Брату политика Олегу назначили реальный срок.

В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен ядом Новичок. В состоянии комы он был вывезен на лечение в Германию, где провел около пяти месяцев, проходя лечение и реабилитацию. Навальный вернулся в Россию 17 января и был немедленно задержан. В феврале Симоновский районный суд Москвы решил заменить условный срок российского политика на реальное лишение свободы.