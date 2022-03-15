Жители столичного ЖК вышли на акцию против застройки Малого Талдыколя

Во вторник около десятка жителей ЖК City Lake, находящегося напротив одного из застраиваемых участков группы озер Малый Талдыколь, вышли на акцию протеста с требованием остановить застройку. Они растянули плакат с надписью «Защитим озеро - защитим наш дом», а также вышли с рисунками детей, на которых изображены лебеди. Сбор жителецй показан в прямом эфире на странице движения SOS.Taldykol в Facebook.

Жительница ЖК City Lake Акмарал сообщила, что группа жильцов борется с застройкой группы озер уже второй год, и в данный момент на участке напротив ее дома уже забивают сваи. Она также обратилась к президенту: «Мы просим президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы он прекратил эту стройку, нам помог остановить этот беспредел, потому что мы хотим сохранить это озеро».

По ее словам, за последние два года название строительной компании, ведущей работы на этом участке, менялось несколько раз, и жительнице приходилось обращаться в природоохранную полицию, чтобы узнать, какая компания теперь ведет здесь работы. Жители также сообщили, что еще на этапе начала работ требовали паспорт объекта и разрешительные документы, которые застройщик не предоставил по сей день. Кроме того, по их словам, компания ни разу не явилась на судебные разбирательства, в ходе которых судом было вынесено решение приостановить все виды строительных работ на всех участках группы озер. Продолжая работы, копания игнорирует судебный запрет, констатируют жители.

Еще одна жительница сообщила, что при покупке квартиры в ЖК City Lake акимат обещал облагородить территорию озера, сделать прогулочные зоны и велодорожки, а также организовать яхт-клуб. Вместо этого напротив дома вместо озера строится многоэтажный жилой комплекс.

Жители также обеспокоены, что при засыпке озер грунтовые воды могут подтопить их ЖК.

«В прошлом году сильно поднялось озеро, когда засыпали озеро через дорогу, где (магазин – V) "Мечта". Получается, сейчас это засыплют, под наши дома эта вода и пойдет. На какие деньги будут выкачивать эту воду? На жителей, на нас лягут эти финансы», – заявила жительница Акмарал.

Другая жительница Алтынай, резюмируя требования собравшихся, сообщила, что в первую очередь они просят становить произвол властей.

«Сейчас мы сталкиваемся с тем, что структуры, которые должны работать, они не работают. Это акимат, это ГАСК, это сама экополиция. Вот у меня большие претензии к этим структурам вообще, потому что я как жилец каждый день фиксирую нарушения и отправляю, но меры, которые принимаются, они недостаточные для того, чтобы сохранить этот объект. Вызывает негодование то, как себя ведет министерство экологии, те, кто должны защищать, их вообще нет», – заявила она.

Кроме того, собравшиеся требуют провести проверку застройщиков на всех участках, включая участок напротив их дома. Как сообщили жильцы, есть два постановления суда, которые запрещают строительные работы на территории озер Малый Талдыколь. На участке напротив «Зеленого Квартала», где работы вел Sat NS, ГАСК провел проверку и выявил факты нарушения строительных норм, остановили работы. Однако на том участке напротив ЖК City проверки не проводят, на суде представители ГАСК говорят, что для этого «недостаточно фактов», хотя жители обращались неоднократно.