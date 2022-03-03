Суд запретил строительные работы по всему периметру группы озер Малый Талдыколь

В среду Специализированный межрайонный административный суд столицы запретил проведение любых строительных работ по всему периметру группы озер Малый Талдыколь. Об этом сообщил председатель Коалиции корпоративных юристов Aqiqat Аскар Калдыбаев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее Коллегия по административным делам уже запретила проведение строительных работ на нескольких участках группы озер.

«А сегодня мы получили очередное определение Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султан, также принятого по нашему ходатайству, о запрете проведения любых строительных работ по всему периметру группы озер Малый Талдыколь в пределах 500 метров. А этот периметр фактически включает более 100 земельных участков, на которых действует запрет», – написал он.

Юрист также сообщил, что исполнение определения возложено на ответчика – столичный акимат с привлечением к исполнению комитета по водным ресурсам министерства экологии и Есильской бассейновой инспекции.

Позднее Калдыбаев также сообщил на своей странице в Facebook, что, несмотря на вынесение судебного запрета, Малый Талдыколь динамично и интенсивно закапывается.