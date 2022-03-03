Суд запретил строительные работы по всему периметру группы озер Малый Талдыколь

Тем не менее строительство продолжается
В среду Специализированный межрайонный административный суд столицы запретил проведение любых строительных работ по всему периметру группы озер Малый Талдыколь. Об этом сообщил председатель Коалиции корпоративных юристов Aqiqat Аскар Калдыбаев на своей странице в Facebook.
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