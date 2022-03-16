Высокопоставленные чиновники пытались захватить власть в стране, заявил Токаев

Январские события организовали в Казахстане высокопоставленные чиновники, которые не хотели перемен, заявил в среду в ходе послания народу президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы четко знаем, что злоумышленники пытались совершить государственный переворот и возникает вопрос: зачем они на это пошли? Ответ очевиден: в последние годы мы перешли к кардинальной модернизации, трансформации Казахстана. В различных сферах начаты масштабные преобразования. Это не понравилось некоторым влиятельным людям, и они хотели продолжать свои незаконные действия в дальнейшем, пытались захватить власть. И поэтому матерые преступники, вооруженные банда и изменники-чиновники создали подпольную группу. Наши внешние и внутренние враги, сговорившись, хотели захватить власть», - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что эта группа направила недовольство населения и подстрекала людей. Террористы атаковали госорганы, стратегические объекты и объекты бизнеса, стреляли в мирных жителей, чтобы очернить власть.

«Не зря говорят наши предки, что хуже всего враг, который вышел изнутри, внутренний враг. И были известны личности – среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родины, среди изменников были руководители военных и специальных госорганов. Они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны, даже взяли под контроль специальную правительственную и другие каналы связи. Они использовали все методы, чтобы дестабилизировать ситуацию», - подчеркнул Токаев.