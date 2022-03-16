В Казахстане будет создан национальный курултай

Общественные советы доверия успешно выполнили свои функции, поэтому теперь вместо них в Казахстане создадут национальный курултай, в который войдут все представители мнений. Об этом в среду в ходе послания народу Казахстана заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, которые будут масштабными по составу», - предложил Токаев.

По его словам, новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне. В частности, курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Таким образом, считает глава государства, он станет связующим звеном между властью и народом.

«Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы. В составе национального курултая будут представители всех регионов, также в состав войдут некоторые депутаты парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане. Таким образом, сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений», - перечислил глава государства.

Он отметил, что члены национального курултая будут собираться на постоянно основе для обсуждения важных вопросов.