Это позволит следить за сохранением норм Конституции
Токаев поручил создать Конституционный суд

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил о необходимости создания института Конституционного суда. По его мнению, это позволит следить за соответствием принимаемых законов и решений нормам Конституции.

«Конституция является опорой всей правовой системы. Но сложно ответить на вопрос о том, соответствуют ли законные акты или определенные решение тому, что написано в Конституции. В Казахстане различные правовые нормы объясняются Конституционным советом. Но граждане не могут напрямую обратиться в совет. Во многих странах имеется институт Конституционного суда, туда может обратиться любой гражданин. В первые годы нашей независимости у нас был такой орган. Я считаю, что нам нужен такой орган для того, чтобы эксперты следили за сохранностью норм Конституции», - заявил Токаев.

Также он добавил, что в Конституционный суд смогут обращаться генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

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