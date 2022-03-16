Генеральная прокуратура Казахстана будет заниматься расследованием пыток

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил закрепить за генеральной прокуратурой функцию расследования преступлений, связанных с пытками. Он считает, что это поспособствует объективности следствия и неотвратимости наказания за произвол.

«Важно внедрить системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. На сегодняшний конкретный орган, ответственный за это направление отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками. Потому предлагаю закрепить эти функции за генеральной прокуратурой», - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана в среду.

Он считает, что такой подход позволит обеспечить объективность и беспристрастность следствия, а также утвердит неотвратимость наказания за произвол в правоохранительной сфере