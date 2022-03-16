«В этом нестабильно изменчивом мире наш Казахстан никому не нужен, кроме нас самих» – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцы должны быть счастливы сегодня, а не завтра. И своей главной задачей он считает защитить государство.

«Я желаю, чтобы наши граждане были счастливы сегодня, а не завтра. Самое главное — это суверенитет нашей страны. По сути, для нас независимость Казахстана дороже всего. В этом нестабильно изменчивом мире наш Казахстан никому не нужен, кроме нас самих. Поэтому нет для меня выше ценности, чем благополучие страны и целостности моей земли. Меня в первую очередь беспокоит будущее моего народа. Для меня крайне важная задача – это защитить государство, нежели оценка различными людьми моей деятельности. И на этом пути я готов взять всю ответственность на себя», — заявил Токаев в ходе послания народу Казахстана.

Он подчеркнул, что новый Казахстан – это путь обновления и модернизации, это завет нынешних поколений будущим. И призвал всех вместе «вносить вклад в процветание нового Казахстана».