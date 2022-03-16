У Казахстана есть все необходимые резервы для преодоления кризиса - Токаев

Касым-Жомарт Токаев считает, что у Казахстана есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса, об этом он заявил во время послания народу в среду. Президент поручил правительству в срочном порядке реализовать пакет антикризисных мер, прежде всего обеспечив устойчивость национальной валюты. Токаев также подчеркнул важность проведения посевной кампании и предложил пересмотреть подходы государства к поддержке агропромышленного комплекса.

«Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей историей финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные торговые цепочки. Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет антикризисных мер, и прежде всего надо обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности», - сказал Токаев.

Нестабильность на валютном рынке, считает Токаев, связана с паникой, выводом капитала и серыми трансграничными денежными перетоками. Он отметил, что в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне.

«Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Позавчера я подписал специальный указ, который вводит ограничение на вывоз валюты. Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств. Следует проработать вопрос продаж экспортной валютной выручки компаний с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки. В рамках исполнения договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами. Следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов. Правительству и Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении», - поручил глава государства.

Президент также отметил важность обеспечения продовольственной безопасности страны, так как события в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. И на этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако, констатировал Токаев, многие фермеры еще не готовы к севу.

«Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений. Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов в целом», - сказал президент.

Он также считает, что нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы государства к поддержке агропромышленного комплекса. Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды, а госаппарат должен оперативно реагировать на ситуацию и действовать предельно слажено.

«Решения должны приниматься быстро на основе запросов бизнеса и граждан. Максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток», - отметил Токаев.