Суды присяжных в Казахстане смогут рассматривать большую категорию дел

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что необходимо расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных. По его мнению, это будет способствовать демократизации судебной системы и повышению доверия со стороны общества.

«Расширить гражданское участие в правосудии позволяют суды присяжных. В Казахстане присяжные могут выносить вердикт только по особым тяжким преступлениям. Я считаю, что мы должны пойти дальше и расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных. Это будет способствовать демократизации судебной системы и повышению доверия со стороны общества», - сказал президент в послании народу страны в среду.

Также Токаев добавил, что необходимо дальше работать над правовой защитой и добиваться верховенства закона. Для этого необходимо, чтобы суды были открытыми и профессиональными.

«В связи с этим государство проделывает огромную работу. Была организована новая система отбора кадров, а открытость судебных процессов растёт», - отметил он.

Вместе с тем президент заявил, что необходимо принять конституционный закон о прокуратуре и уполномоченным по правам человека.



