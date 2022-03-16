Партия «Адал» решила объединиться с партией «Аманат»

Политический совет партии «Адал» единогласно принял решение присоединиться к партии власти «Аманат». Как говорится в опубликованном в среду в Instagram заявлении, в нынешней ситуации необходимо быть едиными и стать опорой действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.

«Сегодня на политсовете партии мы единогласно приняли решение о присоединение к президентской партий Amanat. Заверяем своих сторонников о том, что наши инициативы по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие обязательства, взятые перед членами партии, будут выполнены. Мы верим, что после объединения с партией власти, наши инициативы получат новый импульс и будут реализованы с пользой для простых граждан по всей стране. Надеемся на поддержку наших соратников, однопартийцев и сторонников партий! Вместе с Amanat мы достигнем большего», - говорится в заявлении партии «Адал».

Свое решение в партии объяснили новым посланием Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Здесь напомнили, что мир переживает глобальный экономический и геополитический кризис. Турбулентный период и связанные с ним «новые вызовы» становятся нормой жизни. Украинско-российский конфликт и последовавший за ним геополитическое противостояние, гуманитарные катаклизмы на территории Европы уже привели к росту доллара, к перестройке логистических коридоров, к переоценке роли энергоносителей. Жесткие санкции, под которыми оказывается Россия, напрямую касаются и Казахстана. В партии подчеркнули, что данный конфликт приводит к падению доходов населения и в нашей стране. Поэтому в условиях больших внешних и внутренних рисков и «тектонических сдвигов» крайне важно объединиться, отодвинув какие-либо противоречия, забыв о полярности взглядов на частные вопросы.

«Главным “оружием” в этой ситуации должны стать единение и своевременная и эффективная реакция на все происходящие события. Считаем, что идеи, наработки, современный технологический подход партии Adal должны стать серьезной опорой действующему президенту. Нам сильно импонирует стиль его работы. Президент “заточен” на перемены и строительство справедливого государства», - подчеркнули в партии.

По их мнению, озвученные в рамках послания народу Казахстана политические реформы президента – это также доказательство этому. Однако заявить об этом одно, а вот для их реализации требуется консолидация «всего казахстанского общества». В партии опасаются, что реформы будут тормозиться на всех уровнях, поэтому хотят принять «самое активное участие в строительстве Нового Казахстана и сделать перемены в стране необратимыми».