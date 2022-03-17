Меньше сотни пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

На 15 марта в Казахстане зарегистрировано 25 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано, от коронавирусной инфекции скончались 2 человека, сообщает Минздрав.

Общее число случаев пневмонии достигло 88 483, из них летальных случаев – 5 347. От коронавирусной инфекции за время пандемии умерло 13 652 человека.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 8 992 человека (7 942 КВИ+ и 1 050 КВИ-), из них в стационарах находятся 747 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся – 8 245. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 75 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 13 пациентов.