Среди награжденных - посол Дархан Калетаев
  • 550
Токаев присудил госнаграды за эвакуацию казахстанцев из Украины
Самолет с эвакуированными казахстанцами, 16 марта, фото МИД РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан ряда казахстанских дипломатов «за успешную организацию работ по эвакуации граждан Республики Казахстан из Украины», сообщает Акорда.

Так, орденом «Барыс» III степени награжден посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

Орденом «Айбын» І степени награжден советник посольства Республики Казахстан в Украине Думан Кызыр, орденом «Достық» ІІ степени – руководитель казахской диаспоры в городе Харьков Макка Каражанова и почетный консул Республики Казахстан в городе Львов Галина Маслюк.

Орденом «Құрмет» награжден советник посольства Республики Казахстан в Украине (исполнял обязанности консула) Аслан Алибеков.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены временный поверенный в делах посольства Казахстана в Молдове Рустем Джаманкулов, атташе – консул посольства Республики Казахстан в Румынии Азамат Кагенов, второй секретарь – консул посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Дархан Маманов, первый секретарь – консул посольства Казахстана в Польше Бекзат Сабитулы.

Медалью «Шапағат» награждены заместитель директора департамента министерства иностранных дел Республики Казахстан Руслан Амангелдин, помощник консула посольства Республики Казахстан в Украине Анна Денисенко, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Украине Азамат Каржаубаев, руководитель волонтерского корпуса в Республике Казахстан Шингис Туякбаев.

По информации МИД Казахстана, всего из Украины вывезено 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными рейсами, которых было шесть. Последний прибыл вчера из Польши, на борту находились 14 человек.

Свежее из этой рубрики
Столичный суд признал незаконным отказ в проведении проверки одного из застройщиков группы озер Малый Талдыколь
Новости
Жумангарин предложил ограничить деятельность «Казахтелекома» на смежных рынках
Новости
Казахстан планирует отказаться от дифференциации тарифов на электроэнергию к 2025 году
Просматриваемые
Новости
В Казахстане кардинально пересмотрят механизмы предоставления и покупки жилья через «Отбасы банк»
Новости
Бизнесмен Боранбаев задержан в Алматы - источники
Новости
Задержан Кайрат Сатыбалды
Новости
Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией
Новости
«Целинный» обратился к Токаеву в связи с задержанием Боранбаева
Новости
Двух жителей Алматы, выступавших против действий России, осудили на 5 лет каждого