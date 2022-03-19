Почти 10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны

По оценкам Миграционного агентства ООН, из-за российского вторжения вынужденными переселенцами уже стали около 10 миллионов жителей Украины. Еще 12 миллионов человек не могут покинуть регионы с боевыми действиями, пишет Громадске.

По подсчетам ООН, почти 6,5 миллиона человек в Украине были вынуждены переехать в более безопасные регионы, еще 3,2 миллиона человек уехали за границу. По этому показателю Украина всего за три недели приблизилась к Сирии, в которой из-за войны 13 миллионов человек стали переселенцами и переехали в другой регион или страну.

В ООН также говорят, что более 12 миллионов человек в Украине все еще не могут покинуть регионы с боевыми действиями из-за опасной дороги, разрушенной транспортной инфраструктуры или отсутствия информации о том, где найти безопасное жилье.

ООН резюмирует, что такой миграционный кризис стал самым большим со времен Второй мировой войны.

«По этим оценкам, примерно половина страны либо перемещена внутри государства, либо застряла в пострадавших районах, либо не может выехать, либо уже бежала в соседние страны», — отмечают в ООН.