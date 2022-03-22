В почти половине регионов новых заболевших нет
  • 979
36 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане
Фото Vласти

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 304 931 случай, сообщила межведомственная комиссия.

За сутки в Алматы зарегистрировано 15 случаев, в Мангистауской области – 7, в Карагандинской области – 5, в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по 2, в столице, Шымкенте, Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях - по одному случаю.

Не зарегистрировано новых случаев в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Бизнесмен Боранбаев задержан в Алматы - источники
Новости
Казахстан планирует отказаться от дифференциации тарифов на электроэнергию к 2025 году
Новости
«Целинный» обратился к Токаеву в связи с задержанием Боранбаева
Новости
Двух жителей Алматы, выступавших против действий России, осудили на 5 лет каждого
Новости
Кайрат Сатыбалды и его бывшая супруга подозреваются в рейдерском захвате бизнеса – Антикор
Новости
Российские СМИ рассказали о «напряженной атмосфере» на переговорах ЕАЭС из-за санкций против России и Беларуси