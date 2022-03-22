36 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 304 931 случай, сообщила межведомственная комиссия.

За сутки в Алматы зарегистрировано 15 случаев, в Мангистауской области – 7, в Карагандинской области – 5, в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по 2, в столице, Шымкенте, Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях - по одному случаю.

Не зарегистрировано новых случаев в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях.