Около 600 пациентов с коронавирусом остается в больницах Казахстана

На 20 марта в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной пневмонии, а также смертей от нее, от коронавирусной инфекции скончался 1 человек, сообщил Минздрав.

Всего за время пандемии от последствий коронавируса умерли 13 655 человек, от коронавирусной пневмонии – 5 350 человек.

На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них в стационарах находятся 610 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 5 900 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 51 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациент, на аппаратах ИВЛ – 8 пациентов.