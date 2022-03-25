Введение моратория на мощности для новых майнеров рассматривают в Минэнерго

Правительство Казахстана продолжает работу по регулированию субъектов цифрового майнинга, и Минэнерго изучает вопрос введения моратория на подключение мощностей для новых майнеров. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил глава ведомства Болут Акчулаков.

«В рамках дальнейшего регулирования данных субъектов предлагается введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу; определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга; введение моратория на подключение мощностей для новых майнеров», - перечислил Акчулаков.

Кроме того, планируется перевести субъекты цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.

Также, напомнил министр, в настоящее время продолжается работа по выявлению субъектов цифрового майнинга.