Также этот вид деятельности будет лицензироваться
Введение моратория на мощности для новых майнеров рассматривают в Минэнерго

Тамара Вааль, Vласть

Правительство Казахстана продолжает работу по регулированию субъектов цифрового майнинга, и Минэнерго изучает вопрос введения моратория на подключение мощностей для новых майнеров. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил глава ведомства Болут Акчулаков.

«В рамках дальнейшего регулирования данных субъектов предлагается введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу; определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга; введение моратория на подключение мощностей для новых майнеров», - перечислил Акчулаков.

Кроме того, планируется перевести субъекты цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.

Также, напомнил министр, в настоящее время продолжается работа по выявлению субъектов цифрового майнинга.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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