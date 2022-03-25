СПК «Тараз» незаконно выдавала земельные участки под строительство домов – АЗРК

Антимонопольный департамент по Жамбылской области провел мониторинг деятельности акционерного общества СПК «Тараз» и выявил, что СПК незаконно предоставляла земельные участки.

«В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан “О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций”, утвержден перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов. Однако установлено, что СПК “Тараз” незаконно предоставил земельные участки для строительства жилых домов и комплексов, которые не являются инвестиционными и инновационными проектами и не соответствуют перечню приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утверждённых правительством», - говорится в сообщении.

В адрес СПК «Тараз» внесен акт антимонопольного реагирования в виде уведомления о прекращении практики незаконного предоставления земельных участков, исполнение которого предусматривает 30 дней. В случае неисполнения антимонопольным органом будет назначено расследование.