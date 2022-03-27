На ТЭЦ-2 в Петропавловске вновь произошла авария

По информации ситуационного центра IKomek-109, сейчас на станции работают два котла и две турбины. Три дня назад в АО «Севказэнерго» сообщали о том, что в котельном цехе идут ремонтно-восстановительные работы. После частичного обрушения дымовой трубы на объекте остановили котлоагрегаты первой очереди. Энергетики восстанавливали техническое состояние оставшегося оборудования. Работали пять котлоагрегатов и три турбогенератора. Готовили к подключению еще два котла. Что стало причиной нынешней аварии и как долго будут наблюдаться проблемы с подачей отопления в пресс-службе «Севказэнерго» не объяснили.

20-го марта на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение одной дымовой трубы. Погибла 38-летняя сотрудница компании. В этом же отопительном сезоне объекте зарегистрировали три аварийных отключения котлоагрегатов. В области начал работать оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. После всех происшествий в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.