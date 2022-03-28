Минюст констатирует рост числа производств по долгам казахстанцев

Ежегодно в Казахстане более чем на 1 млн документов увеличивается число исполнительных производств по долгам граждан. При этом, например, в 2021 году из 7 млн исполнительных листов возвращены 608 тыс. в связи с отсутствием у должников доходов или имущества, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр юстиции Канат Мусин.

«В 2021 году в производстве судебных исполнителей находилось почти 7 млн исполнительных листов и других документов на сумму 9,3 трлн тенге. Взыскание в полном объеме осуществлено лишь по 2,3 млн исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге. Основные причины – это несовершенство законодательства, а также неплатежеспособность должников», - сообщил Мусин.

В частности, в 2021 году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества взыскателям были возвращены 608 тыс. исполнительных документов на сумму 2,4 трлн тенге. При этом, по словам министра, наблюдается ежегодный рост количества производств на более чем 1 млн документов. Мусин также напомнил, что в декабре 2020 года внесены поправки в нормативное постановление Верховного суда «Об ответственности за неисполнение судебных актов», которые «существенно облегчили привлечение злостных неплательщиков к уголовной ответственности».

«К уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса за неуплату алиментов привлечены 316 должников, в том числе 159 осуждены. К административной ответственности в 2021 году привлечено более 6 тыс. должников», - привел данные Мусин, отметив, что в 2019 году к уголовной ответственности было привлечено только 62 человека.

Вместе с тем, отметил он, за 11 лет действия закона об исполнительном производстве в него внесены 397 поправок. В этой связи глава Минюста считает необходимым разработать новый закон о принудительном исполнении, который «должен вобрать в себя лучшие мировые законодательные практики, обеспечивающие баланс между верховенством закона и соблюдением прав граждан». Концепцию документа в данный момент разрабатывают в ведомстве.