Айкын Конуров стал первым зампредом партии
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Народную партию Казахстана возглавил Ермухамет Ертысбаев
фото с сайта НПК

В ходе XIX внеочередного съезда «Народной партии Казахстана» в составе руководства произошли изменения: председателем НПК избран Ермухамет Ертысбаев, а прежний руководитель, глава парламентской фракции в мажилисе Айкын Конуров стал первым зампредом партии.

Как сообщается на сайте НПК, съезд был посвящен новым целям и задачам партии. В ходе съезда на должность председателя НПК была выдвинута кандидатура Ертысбаева, ее одобрили единогласно. Члены НПК подчеркнули, что «он известен как яркий партийных лидер, компетентный министр, дипломат».

Айкын Конуров в своем выступлении отметил, что страна сейчас переживает непростой переходный период к новой формации, реформы президента направлены на демократизацию общества и баланс ветвей власти, и политическим партиям отводится немаловажная роль в этом процессе.

«Идея нашей партии о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития. Трансформация партии продолжается, и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе», - заявил он.

Ермухамет Ертысбаев в 2017-2019 гг. был послом Казахстана в Беларуси, до этого - послом Казахстана в Грузии. С 2008 по 2013 годы занимал должность советника президента, до этого возглавлял министерство культуры.

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