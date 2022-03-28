Самолеты будут принимать только днем
Аэропорт Актобе открыт, но с ограничением работы – КГА
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Тамара Вааль, Власть

Авиационная администрация Казахстана обследовала аэропорт в Актобе и приняла решение возобновить его эксплуатацию с ограничениями, сообщили в понедельник в пресс-службе комитета гражданской авиации МИИР.

«С 16:00 часов 28 марта, исходя из проведенного эксплуатантом аэродрома объема работ, а также учитывая необходимости продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП) для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении», - говорится в сообщении КГА.

Инспекторы Авиационной администрации проводили обследование состояния рабочей площади аэродрома и оценивали готовность аэропорта к эксплуатации с 25 по 28 марта.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Суд оставил без изменений решение об аресте Мамая
Новости
Генпрокуратура предупреждает казахстанцев об ответственности за разжигание розни и сепаратистские призывы
Новости
Радиоведущую «Европа Плюс Казахстан» уволили за негативные комментарии в Facebook в адрес казахстанцев
Просматриваемые
Новости
Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном
Новости
Подписание соглашения со СБЕРом по цифровой трансформации Казахстана не стоит на повестке дня – Минцифры
Новости
В квартире у активистки Айгерим Тлеужан прошел обыск
Новости
В Казахстане разрешили ревакцинироваться Pfizer всем казахстанцам
Новости
HRW призывает власти Казахстана снять обвинения с Мамая и освободить его
Новости
В Казахстане отменено обязательное ношение масок в помещениях