Аэропорт Актобе открыт, но с ограничением работы – КГА

Авиационная администрация Казахстана обследовала аэропорт в Актобе и приняла решение возобновить его эксплуатацию с ограничениями, сообщили в понедельник в пресс-службе комитета гражданской авиации МИИР.

«С 16:00 часов 28 марта, исходя из проведенного эксплуатантом аэродрома объема работ, а также учитывая необходимости продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП) для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении», - говорится в сообщении КГА.

Инспекторы Авиационной администрации проводили обследование состояния рабочей площади аэродрома и оценивали готовность аэропорта к эксплуатации с 25 по 28 марта.